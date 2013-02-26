يديعوت: إصابة مستوطنين وجندي في مواجهات بين الجيش والفلسطينين في الضفة

قالت موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الالكتروني، اليوم الثلاثاء، إن مستوطنين اثنين وجنديا قد أصيبوا خلال المواجهات التي وقعت اليوم في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تحافظ على حالة تأهب قصوى خشية اتساع نطاق المواجهات في الضفة.

وقالت الصحيفة :"إن بؤرة المواجهات الأساسية كانت في ساعات الصباح في مدينة الخليل ومحيطها".

وأشارت إلى حصول مواجهات في مدينة الخليل، وبين نعيم ومخيم العروب وحلحول والفوار وقرية بورين ونابلس وحوارة.

وقالت إن قوات الاحتلال منعت العشرات من الشبان في مخيم العروب من النزول إلى شارع "غوش عتسيون" – الخليل، كما تم رشق مركبات المستوطنين بالحجارة في حلحول ومخيم الفوار، حيث أصيب أحد جنود الاحتلال بجروح، ونقل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

ووقعت مواجهات أيضا في قرية بورين مع قوات الاحتلال، وفي نابلس رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة ودحرجوا الإطار المشتعلة باتجاهها. وتم إغلاق مداخل ومخارج المدينة.

وقالت أيضا إنه تم إلقاء زجاجة حارقة باتجاه مركبة للمستوطنين على حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس.

ورشقت مركبة للمستوطنين على الشارع الذي يربط "حرمش" و"مفوه دوتان"، ما أدى إلى إصابة مستوطن في وجهه.