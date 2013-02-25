ایران الاسلامیة تختبر بنجاح تام صاروخ من طراز کروز مضاد للسفن الحربیة

إختبر سلاح البحر التابع لقوات حرس الثورة الاسلامیة في إیران بنجاح تام صاروخ "ظفر" من طراز کروز المضاد للسفن الحربیة حیث نجحت المنظومة الصاروخیة کروز التي تمرکزت على الزوارق السریعة في المنطقة الثالثة للقوات البحریة من تحدید و اصابة الهدف بدقة .

و یتمیز صاروخ "ظفر" المضاد للسفن الحربیة ذو مدى قصیر ، بنظام رادار قادر على اصابة الأهداف الصغیرة و المتوسطة بدقة فائقة جدا.

و یمتاز الصاروخ أیضا بإمکانیة اطلاقه من مختلف أنواع الزوارق الخفیفة والسریعة کما یتمیز ایضا بخفة الوزن والقدرة العالیة على مواجهة الحرب الإلکترونیة فضلا عن قدرته التدمیریة الهائلة.

وانتجت هذه المنظومة بکفاءة محلیة مئة بالمئة على ید خبراء و مختصین ماهرین.

و یخفض صاروخ "ظفر" بعد إطلاقه ارتفاعه لیصل إلى مرحلة صاروخ کروز ویبقى مخفیا عن أنظار العدو، وفي المرحلة النهائیة یدمر الهدف المحدد على ارتفاع منخفض، كما ان منظومة صواریخ ظفر بامكانها إصابة الأهداف کل ٣ ثوان بشکل منفرد و متعدد .