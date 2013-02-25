طماطم وزهور لأوروبا وبضائع لغزة عبر 'كرم أبو سالم'

فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرق مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، لتصدير شاحنتين من الطماطم والزهور لأوروبا، وإدخال 310 شاحنة بضائع إلى القطاع.



وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع في غزة، رائد فتوح لـ "فلسطين اليوم الإخبارية":'إن سلطات الاحتلال فتحت صباح اليوم المعبر، ومن المقرر تصدير شاحنتين محملتين بالزهور والطماطم الشيري إلى دول أوروبا'.



وبخصوص الواردات، أوضح فتوح أنه من المقرر دخول310 شاحنات محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات والمساعدات من ضمنهم34 شاحنة محملة بالحصمة للقطاع التجاري الخاص، إضافة لإدخال كميات من الأسمنت وحديد البناء والحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية، وضخ كميات محدودة من غاز الطهي.





