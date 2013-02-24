الجارديان: اتحاد طلبة جامعة أكسفورد يصوت على مقترح لمقاطعة « إسرائيل »

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الاجتماع المزمع عقده الأربعاء المقبل لاتحاد طلاب جامعة "أكسفورد"، ولك للتصويت على مقترح حول مقاطعة إسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا المقترح الذي وصفته بالمثير للجدل، يأتي بعد أسبوع عاصف حفل بالتهديدات والانسحابات، وشهد اتهام النائب المعارض بالبرلمان البريطاني، جورج جالوي، لإسرائيل بالعنصرية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا المقترح يدعو الطلبة إلى المشاركة في مقاطعة إسرائيل وتصفية الاستثمارات بها، وكذلك فرض عقوبات عليها، وذلك احتجاجا على سوء معاملة إسرائيل للفلسطينيين، ووقوفها في وجه المساعي الرامية لإقامة دولة فلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى تلقي كل من مقترح فكرة المقاطعة وراعيها تهديدات عبر البريد الإلكتروني، الأمر الذي دفع راعي الفكرة إلى سحب دعمه، بينما طالب مقترحها بعدم إعلان اسمه.

ولفتت الصحيفة إلى أن عضو البرلمان جالوي، كان قد انسحب من حوار نظمته الجامعة لدى مقاطعة أحد الطلبة له أثناء تنديده بالممارسات الإسرائيلية، إذ أدرك جالوي من خلال قول الطالب "نحن" - والحديث عن إسرائيل - أن هذا الطالب إسرائيلي، ليرد عليه جالوي بالقول: "نحن.. هل أنت إسرائيلي؟"، لينسحب من القاعة قائلا: "أنا لا أعترف بإسرائيل، ولا أناقش إسرائيليين عنصريين".