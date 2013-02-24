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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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نادي الأسير: إدارة سجن عوفر ترفض استقبال الأسير الطيطي لحالته الحرجة

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 12:20 - 24 فبراير 2013
تقارير
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قال نادي الأسير برام الله اليوم الأحد، إن الأسير صلاح الدين الطيطي "21 عاما" من الخليل يعاني من أوضاع صحية صعبة للغاية في ظل احتجازه من قبل سلطات الاحتلال، ويعاني من تشوه خلقي في أمعائه وأجرى سلسلة من العمليات الجراحية قبل اعتقاله، وهو يعتمد على أكياس للتبول.

وأوضح النادي في بيان أصدره، أن الأسير الطيطي اعتقل في تاريخ 6\2\2013، وأكد أن سلطات الاحتلال نقلته إلى عسقلان، وبعد أن اطلعت على وضعه الصحي نقلته إلى المستشفى ومن ثم إلى سجن'عوفر'، وهناك رفضت إدارة السجن استقباله لحاجته لرعاية صحية، واليوم يقبع في 'عيادة سجن الرملة'.

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