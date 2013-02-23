مركزية فتح تجدد ثقتها بالأحمد ممثلاً لها في حوارات المصالحة

استنكرت اللجنة المركزية لحركة فتح، محاولات بعض قيادات حماس النيل من عضوها عزام الأحمد، وجددت ثقتها به ممثلا لها في حوارات المصالحة.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم السبت:" إن حملة التحريض هذه إن دلت على شيء فإنما تدل على أن حركة حماس غير جادة في عملية المصالحة واستحقاقاتها، وتحاول افتعال معارك جانبية لا أساس لها من الصحة، فيها تجني وافتراء على نوايا الحركة وقرارها الذي يتبناه عزام الأحمد بكل شفافية وصدق ونزاهة.

وأضافت لقد استندت بعض قيادات حركة حماس في بياناتها وتهجماتها على وقائع ملفقة حرفت الكلام عن مواضعه، اعترف الجميع بأن لا أساس ولا صحة لها.

وأوضح البيان أن الرئيس عباس واللجنة المركزية لفتح تجدد ثقتها بـ عزام الأحمد ممثلاً لها ولن تستطيع حركة حماس أن تفرض علينا من يمثلنا أو يتحدث باسمنا في جولات المصالحة ولتتوقف حماس عن حملات التحريض المقيتة التي دأبت عليها وتلاقي كل الرفض والريبة من الجميع. على حد تعبير البيان.