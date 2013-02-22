مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال غرب طولكرم

اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، اليوم الجمعة، في محيط مصنع 'غاشوري' الإسرائيلي، غرب طولكرم. وأفادت مراسلتنا بأن المواجهات وقعت في أعقاب مسيرة سلمية انطلقت بعد صلاة الجمعة من ميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، تضامناً مع الأسرى القابعين في سجون الاحتلال خاصة المضربين عن الطعام، جابت شوارع المدينة وانتهت غربها حيث المصانع الإسرائيلية. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها في المنطقة الغربية لطولكرم، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان، ولم يبلغ عن إصابات أو اعتقالات حتى اللحظة.