« إسرائيل » تتحفظ على أنباء إسقاط طائرة بدون طيار على الحدود مع لبنان

وردت وسائل إعلام "إسرائيلية" ما تناقله الإعلام اللبناني والسوري عن إسقاط طائرة "إسرائيلية" بدون طيار على حدود "إسرائيل" مع البلدين، أمس الأربعاء.

وأفاد موقع الإذاعة الإسرائيلية " ريشيت بيت"، نقلا عن مصادر صحفية لبنانية أن مواطنين لبنانيين عثروا على حطام الطائرة في قرية يانطا اللبنانية وأن الطائرة سقطت بنيرا الجيش السوري.

هذا وامتنع جيش الاحتلال من إصدار أي تعقيب على الموضوع حتى الآن، في حين، نقلت مواقع إخبارية سورية استنادا إلى شهود عيان ، أن مضادات الجيش السوري أسقطت طائرة "إسرائيلية" بدون طيار على الحدود السورية اللبنانية (الأربعاء).

ونقل موقع إخباري محلي عن شهود العيان قولهم ان " مضادات الجيش السوري أسقطت طائرة "إسرائيلية" بدون طيار في منطقة دير العشائر على الحدود السورية اللبنانية ".

وأضاف الشهود ، بحسب الموقع الإخباري ، أنهم شاهدوا أجزاء مشتعلة من حطام الطائرة تتساقط في المنطقة المذكورة.

إلى ذلك لم يصدر أي تعليق من الإعلام الرسمي السوري حول هذه الأنباء.