الزهار: من حق مصر إغلاق الأنفاق

صرح القيادي البارز وعضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د.محمود الزهار،بان رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة ليس له علاقة بقضية الأنفاق بين جنوب القطاع ومصر.

وقال الزهار في حوار صحفي، أن مصر حينما تتحدث عن إغلاق الأنفاق فهذا من حقها لأن هذه قضية أرضها، متسائلا :" هل تقبل مصر أن تغلق الأنفاق والحدود وتحاصر غزة" أعتقد "لا"، موضحاً أن هناك أنفاق ليست تحت السيطرة وحماس ليس لها علاقة فيها.

وأضاف:"لا بد للجميع أن يعرف أن حماس ليست لها علاقة بالأنفاق وهي قضية شخصية بين أفراد من غزة ومثيلهم من الجانب المصري.

وحماس وافقت عليها لأنها كانت المنفذ الوحيد لكسر الحصار الإسرائيلي الذي وصل لمرحلة لا يوجد بها حبة دواء ولا كهرباء ولا قطرة بترول بغزة، لذلك كانت ضرورية ".

وقال:" حينما تفتح مصر معابرها وتطلب من الكيان الإسرائيلي رفع الحصار عن غزة هذا بكل تأكيد سيكون انتصارا لبرنامج صمود حماس والشعب الفلسطيني، موضحا انه لا أحد من الشعب المصري يقبل أن تحاصر إدارة مصر الجديدة قطاع غزة".

وعلى صعيد المؤشرات التي تحدثت مؤخرا عن احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة بالضفة المحتلة، قال الزهار:" بدون انتفاضة في الضفة المحتلة سيتمادى الاستيطان وستذهب القدس من أيدينا، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يتحدث عن قرب اندلاعها.

وتابع: من يدرس عقلية "إسرائيل" يجد أن الحروب في عقليتها وخلفيات ذلك هي الخوف أو محاولة طمأنة المستوطنين لعدم الهروب من المنطقة.

مبيناً أن الحرب الأخيرة على غزة أعطت الاحتلال درسا مختلفا تماما"، مضيفا "نحن لا نأمن شر "إسرائيل"، ولكن إذا تم الاعتداء علينا سنرد عليهم بمنتهى القوة".

وحول زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، أكد الزهار أن حماس لا تتأثر كثيرا بزيارة باراك أوباما للمنطقة لان أمريكا لا تستطيع التخلي عن الموقف الإسرائيلي حتى وان كان ذلك يمس أوباما شخصيا والسبب، بحسب الزهار المصلحة الانتخابية .