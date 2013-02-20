باريس تعتزم سحب قواتها من مالي

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لو دريان ، أن الوحدات العسكرية الفرنسية، ستبدأ الانسحاب من مالي خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح لودريان، في تصريح لقناة "فرانس 2"، أن القوات الأفريقية التي ستحل محل الجنود الفرنسيين في مالي، ليست جاهزة بعد بشكل تام، مشيرا أن باريس ستسحب قواتها بالرغم من ذلك، حيث لا يوجد سبب لبقاء قواتها مزيدا من الوقت.

يذكر أن باريس أرسلت قوات عسكرية إلى مالي في 11 كانون الثاني/يناير الماضي، في إطار حملة عسكرية لدعم الجيش المالي، الذي يواجه مجموعات مسلحة متمردة شمال البلاد، وبلغ عدد القوات الفرنسية في هذا البلد نحو 3500 عسكري.

من ناحية أخرى، ذكرت "ليليان بلومان"، وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الهولندية، في بيان، أن بلادها ساهمت في إنقاذ عدد كبير من الوثائق التاريخية من خطر الزوال، خلال الحرب في مدينة تمبوكتو، شمال مالي، وذلك عبر الدعم المادي .

ولم يتضح المكان الذي نقلت إليه الوثائق التي أنقذت بمبادرة من مؤسسة خيرية تدعمها هولندا، إلى جانب الإدارة المحلية في تمبوكتو، ووزارة التربية والثقافة المالية.