التواصل الجماهيري للجهاد تزور عائلة الشهيد خليل الوزير « أبو جهاد »

زار وفد من لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي منزل الشهيد خليل الوزير أبو جهاد بمدينة غزة.

ضم الوفد كل من الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد والشيخ تحسين الوادية مسئول لجنة التواصل والإصلاح العامة ولفيف من قيادات وكوادر اللجنة وبمشاركة لجنة العمل النسائي بقيادة الأخت أم وسيم الوادية حيث كان في استقبالهم مسئولة هيئة الشهداء والجرحى والوزيرة السابقة أم جهاد وعدد من أفراد العائلة.

من جهتها , رحبت الوزيرة أم جهاد بالوفد الزائر معبرة عن تقديرها لتلك الزيارة مثمنتاً دور حركة الجهاد الإسلامي على كافة الأصعدة وأعربت عن تقديرها لحركة الجهاد الإسلامي ودورها الهام في إنهاء ملف الانقسام ومقارعة الاحتلال وخصت بالذكر دورها الجهادي.

ومن جانبه تحدث الشيخ حبيب عن حياة الشهيد أبو جهاد الحافلة بالجهاد والمقاومة والتي انتهت بالشهادة مؤكداً على متانة العلاقة بين حركته وحركة فتح على وجه الخصوص ومع كافة الحركات الفلسطينية وابرق لعائلة الشهيد أبو جهاد تحيات قيادة الحركة في الداخل والخارج وخص بالذكر تحيات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح والدكتور محمد الهندي مسئول الساحة.

ومن جهته أعرب الشيخ شعبان أبو عن تقديره لعائلة الشهيد أبو جهاد وتحدث عن دور لجنة التواصل الجماهيري في العمل على توحيد الصف وإنهاء الانقسام وارد فان لجنة التواصل الجماهيري منذ اليوم الأول لتشكيلها تحت قيادة الشيخ تحسين الوادية وهي تمارس دورها لنشر رسالة المحبة والسلام وإعادة اللحمة للنسيج الوطني الفلسطيني.

من جهته, أعرب مسئول اللجنة العامة الشيخ تحسين الوادية عن شكره وتقديره لعائلة الوزير على حفاوة الاستقبال وان لجنة التواصل تعمل جاهدة لتزاور بين أبناء شعبنا الفلسطيني وان الزيارات ستستمر لتشمل كل المجموع الفلسطيني بدون استثناء حتى تحقيق الحلم الفلسطيني بتحرير الأرض وإنهاء الانقسام.