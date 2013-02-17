التجمع الاعلامي يكرم عدد من الصحفيين و يخرج دورات تدريبية في رفح

احتفل التجمع الإعلامي الشبابي الفلسطيني في مقره بمدينة رفح عصر اليوم الاحد بتخريج سلسلة من الدورات المتخصصة في مجالي إعداد مراسل والتصوير الصحفي، و التي كان التجمع قد نظمها في وقت سابق، حيث شارك فيها العديد من طلبة وخريجي الإعلام .

وحضر حفل التخرج منسق الاتحاد الإسلامي عماد عيسي و عدد من الصحفيين، والمتدربين.

من جهته شدد عماد عيسى خلال كلمة له على أهمية الإعلام في خدمة المجتمع , مؤكدا أن الإعلام هو السلطة الرابعة التي تقوم على نقل الصوت والصورة إلى جميع أنحاء العالم وفضح جرائم الاحتلال .

أما الصحفي علاء سلامة، فبدوره أكد في كلمة ألقاها باسم المتدربين، أن الكوادر الإعلامية التي تزيد أعدادها في كل يوم ، تزيد من قدرة الفلسطينيين على مواجهة الاحتلال في ميدان الإعلام الذي ظل الاحتلال متفوقا فيه لعقود طويلة

و في كلمة التجمع الإعلامي، أكد مسئول لجنة العلاقات العامة بالتجمع الصحفي مراد ماضي، على أن دور الصحفي كدور المقاوم في الميدان، فالصحفي يطلق الصوت والصورة إلى الفضاء لتصل إلى المكان المراد .

وأكد أنه يجب علي الصحفيين تحدي كل المعوقات والصعاب التي تواجههم للوصل إلي أفضل مستوي في تطوير قدراتهم الصحفية .

وأشار ماضي إلى أن باب التجمع الإعلامي مفتوح لجميع الصحفيين الناشئين والطلاب، لصقل مهاراتهم الصحفية والاستمرار في دعمهم لتحقيق أهدافهم.

و يشار الى ان التجمع الاعلامي برفح ينظم العديد من الدورات المتعلقة بالصحافة والاعلام و التي تستهدف الطلبة و الخريجين من كافة التخصصات المختلفة في حقل الاعلام و بشكل متواصل.