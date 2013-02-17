الامن المصري يصادر طن من المتفجرات قبل تهريبه الى سيناء

تمكنت الشرطة المصرية من ضبط طن متفجرات في نفق الشهيد أحمد حمدي، على متن سيارة قادمة من القاهرة ومتوجهة الى شمال سيناء .

وأوضحت المصادر أن عناصر الشرطة أوقفوا سيارة نقل في النفق تحمل أكياس وكراتين بداخلها البدرة والعجينة التى تستخدم فى المتفجرات، وبسؤال سائق السيارة ويدعى "محمود . ص" 40 سنة أقر أنه لا يحمل أى تصريحات لنقل هذه الشحنة التي قال انها للتفجيرات في المحاجر، وأنه كان متوجها إلى سيناء لتسليمها إلى أحد الأشخاص هناك ومن ثم إلى أحد مشروعات المحاجر.

تم التحفظ على الشحنة والمواد المتفجرة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.