أبو مرزوق: طرد النواب من بلغاريا إهانة للشعب الفلسطيني

اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن طرد بلغاريا للنواب الفلسطينيين يعد للشعب الفلسطيني باعتبارهم ممثلين لهذا الشعب، بعد أن دخلوا البلاد بصورة رسمية لا لبس فيها.

وضم الوفد كل من النائب صلاح البردويل، والنائب إسماعيل الأشقر، والنائب مشير المصري، وجميعهم من كتلة حماس البرلمانية.

ووصف ابو مرزوق في تصريح له نشره على الفيسبوك، الاجراء الذي اتخذ بحقهم بالهمجي ولا يليق بشعبنا ولا بنوابه، وانه كان بالإمكان اتخاذ أسلوب آخر أكثر لباقة لإنهاء الزيارة إذا كان غير مرغوباً بهم.

وأوضح ان التصرف بهذه الطريقة يأتي في سياق الانحياز للاحتلال الصهيوني، ويأتي استجابة غير مبرّرة للضغوط التي تمارس على أبناء شعبنا.

وطالب أبو مرزوق السلطات البلغارية تقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني ونوابه على هذا السلوك المشين.

وقال :" علينا نحن جميعاً عدم الصمت تجاه مثل هذه الحوادث، وانه لا يجوز إطلاقاً الصمت لا من قبل زملاءهم النواب ولا من الرئاسة، والتملص من المسئوليات الوطنية على مشجب الانقسام يضعف الفلسطينيين وقضيتهم المقدسة.

وأضاف كان يجب أن يكون الاستنكار والرفض والاحتجاج من الرئاسة الفلسطينية أولاً ثم من الآخرين ومن ضمنهم "حماس" والمجلس التشريعي.