فتوى جديدة : التدخين حرام شرعاً

أكد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتى عام السعودية، حرمة تعاطى والمتاجرة فى كل صنوف التدخين، كاشفاً أن شركات التبغ منحت ملايين الريالات لبعض كبار الأطباء، مقابل شراء ذممهم، والسكوت عن الحديث عن خطر التدخين وأضراره على صحة مستخدميه.

وقال مفتى السعودية - فى تصريحات اليوم السبت - إن "هناك أطباء قبلوا هذه المبالغ وتغاضوا عن التحذير من مخاطر وأضرار التدخين"، مطالباً الأطباء المسلمين بتوضيح الحقائق وعدم إخفائها، إذ إن المسئولية تقع على عاتق الجميع.

وأشار إلى أن التقارير الصادرة تؤكد أن الأمراض التى يخلفها التدخين، مشابهة للطاعون والكوليرا والجدرى، بل إنه يزيد عليها، ففى أنواع منها مادة خبيثة تقتل الإنسان.

وحذر المفتى التجار من المتاجرة فى التبغ ومشتقاته، مؤكداً أن بيعه ومكاسبه حرام وممحوقة البركة، واصفاً من يتعاطى ويتناول السجائر بالقاتل لنفسه، المبذر والمضيع لماله، داعياً إلى منع التدخين فى الأماكن العامة ومحاربته.