جيش الاحتلال ينهي تدريباته التي تحاكي اندلاع حرب على اسرائيل

ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن قيادة الجيش الاسرائيلية العليا (متكال) انتهت اليوم من اجراء تدريبات تحاكي اندلاع حرب مع "اسرائيل" وقد استمرت التدريبات لمدة اسبوع تم خلالها اختبار وفحص جهوزية جميع القيادة العسكرية واذرع الجيش في الجييشن النظامي وجيش الاحتياط.

ووفقاً لموقع المستوطنين 7 الالكتروني فالتدريبات تحاكي سناريوهات عسكرية مختلفة الاشكال. وأوضح الموقع أنه شارك في التدريبات جنود وضباط من قيادة الجيش العليا وضباط من جيش الاحتياط حيث تم فحص طرق القتال والتعاون العسكري بين القوات البرية والجوية والبحرية كما تم اختبار ادارة الحرب علي عدة جبهات مع اختبار الامداد اللوجستي والاستخبارتي والاعلام الحربي ومعادلة ام الجبهة الداخلية مع البقاء علي اتصال مباشر مع القيادة السياسية.

ومن بين الامور التي تم التدرب عليها العبر والدروس من الحرب الاخيرة علي غزة في إطار عملية عامود السحاب والعبر من حرب لبنان الثانية والعبر من مناورات عسكرية سابقة جرت في جميع وحدات الجيش والهدف تحسين قدرة وجهوزية الجيش للحرب علي عدة جبهات.

وقال الناطق باسم الجيش بان التدريبات جرت وفقا لموعد حدد مسبقا في اطار التدريبات السنوية وفي اطار خطط التدريبات المنتظمة لقوات الجيش .