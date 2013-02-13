وزير الخارجية المصري يعرب عن قلقه على العيساوي والشراونة

أعرب وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو اليوم الأربعاء، عن قلقه من الأنباء الواردة حول تراجع الوضع الصحي لعدد من الأسرى المضربين في سجون الاحتلال، خاصة الأسيرين "سامر العيساوى" و"أيمن الشراونة.



وحذر عمرو في تصريح صحفي، من مغبة ازدياد حالة الاحتقان السائد، في حال تعرض حياة الأسرى للخطر، بما ستنعكس آثاره على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة ككل.



ودعا المنظمات الدولية المعنية والمجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي تشكل انتهاكا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، خاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.