الأطر الطلابية تنظم وقفة تضامنية دعما للأسرى أمام مقر المفوض السامي بغزة

شارك العشرات من طلاب الجامعات في الوقفة الطلابية التي نظمتها سكرتاريا الأطر الطلابية أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تضامنياً مع الأسرى المضربين عن الطعام داخل السجون الصهيونية.

وتأتي الوقفة الطلابية التي رفع المشاركون خلالها الشعارات المساندة والداعمة لصمود الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسرى المضربين عن الطعام "سامر العيساوي، أيمن الشروانة، طارق قعدان، جعفر عز الدين" وكافة الأسرى الأبطال في السجون الصهيونية .

وأوضح محمد الشرافي منسق الفعالية وأحد قيادات الرابطة الإسلامية ، أن هذه الفعاليات تأتي مساندةً ودعماً للأسرى في سجون الاحتلال، وتأكيداً على وقوف الطلبة الفلسطينيين بجانب قضية أسرانا الأبطال والدفاع عن حقوقهم وتسليط الضوء على معاناتهم .

وأشار الشرافي إلى أن الوقفة الطلابية تأتي استمرارا للفعاليات والأنشطة الطلابية المساندة للأسرى البواسل، موضحاً أن تلك الفعاليات هي واجب على كل شرائح الشعب الفلسطيني وخاصة المثقفين لأن المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر.

وناشد منسق الفعالية جماهير الشعب الفلسطيني لمساندة الأسرى والوقوف بجانبهم في معركة "الإرادة" وتكثيف الفعاليات المساندة لهم على كافة الأصعدة حتى يتم الافراج عنهم، مطالباً الوسيط المصري والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل العاجل لإنقاذ الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال .

واختتم الشرافي حديثه بالتأكيد على الاستمرار في دعم الأسرى حتى تحقيق مطالبهم، مطالباً فصائل المقاومة لتكثيف العمل للإفراج الفوري عن الأسرى باختطاف جنود العدو لأنها الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالإفراج عنهم.