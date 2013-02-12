إيران:نرفض التحقيق معنا بتفجير مركز يهودي في « بوينس آيرس »

نفت إيران موافقتها على السماح لمحققين دوليين باستجواب مسؤولين ايرانيين، بشأن تفجير مركز يهودي عام 1994 في "بوينس أيرس" في إطار خطة لتشكيل لجنة لكشف الحقيقة.

وكانت الأرجنتين قد اكدت الشهر الماضي انها اتفقت مع ايران على "تشكيل لجنة لتقصي الحقائق"، تتألف من خبراء قانونيين أجانب لمراجعة كل الوثائق ذات الصلة بالهجوم الذي تتهم محاكم أرجنتينية طهران برعايته.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمان باراست نفى "وجود خطط لاستجواب مسؤولين ايرانيين بشأن التفجير".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الايرانية عنه قوله في مؤتمر صحفي في طهران "هذا التقرير كاذب".