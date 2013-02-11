الاحتلال يحكم بالحبس المنزلي على 5 شبان من بيت صفافا

أصدرت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، حكما بالحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، على خمسة شبان من قرية بيت صفافا جنوب القدس المحتلة.

والشبان هم : براء إبراهيم خطاب، ومحمد ماهر عليان، وداوود خالد عليان، ومحمد إبراهيم سلمان، ومحمد يوسف البرق.

وأوضح رئيس اللجنة الهندسية في القرية، عبد الكريم لافي لـ 'وفا' أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت خيمة الاعتصام الاحتجاجية المُقامة منذ أسبوعين في القرية ضد شارع رقم '٤' الاستيطاني قبل اعتقال الشبان الخمسة بتهمة إلقاء حجارة على الجرافات التي تعمل في شق الشارع.

وأشار لافي إلى أن أهالي القرية يعانون قمعا يوميا للفعاليات الاحتجاجية التي ينظمونها ضد مصادرة نحو ٢٥٠ دونما لصالح الشارع الاستيطاني البالغ طوله ١٦٠٠ متر، وعرضه ٨٠ الى ١٠٠ متر، وسيربط مستوطنات جنوب القدس بمركز المدينة وذلك خدمة للمستوطنين.