الاحتلال يأمر بترحيل متضامن ايطالي والاخير يعلن إضرابه عن الطعام

قررت محكمة احتلالية عسكرية بترحيل المتضامن الإيطالي 'ماركو' (28 عاما)، إلى بلاده، عقب اعتقاله من قرية كنعان جنوب الخليل لمدة يومين.

وقال الناشط في اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان يوسف أبو ماريا لـ'وفا'، إن محكمة الاحتلال قررت ترحيل ماركو إلى بلاده، والذي أعلن بدوره إضرابه عن الطعام بسبب هذا القرار.

وأضاف أن ذات المحكمة أفرجت اليوم، عن المتضامن البريطاني 'ليك'.

يشار إلى أن ماركو، وليك، اعتقلا قبل يومين من قرية كنعان التي هدمها الاحتلال عقب تشيدها من قبل المواطنين ونشطاء اللجان الشعبية على الأراضي المهددة بالمصادرة في بلدة يطا جنوب الخليل.