رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في قبرص يثير زوبعة أسئلة إسرائيلية

طالب نائب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية لشؤون أوروبا رافي شوتس، السفير القبرصي في تل أبيب ديمتريوس حاجيارغيرو، خلال لقاء بينهما بتفسير حول قرار قبرص برفع مستوى التمثيل الفلسطيني لديها إلى مستوى سفارة.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار القبرصي فاجأ "إسرائيل"، وأن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت أجوبة رسمية من قبرص حول القرار.



وكانت قبرص أعلنت عن قرارها بشأن رفع مستوى التمثيل الفلسطيني لديها إلى سفارة خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى قبرص يوم الجمعة الماضي.



ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "معاريف" عن السفير القبرصي في تل أبيب، قوله خلال لقائه مع نائب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن القرار بشأن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في الجزيرة ينسجم مع قرارات دول أوروبية اعترفت بدولة فلسطين بعد أن أعلن عن ذلك الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في العام 1988.