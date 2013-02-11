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دفعة جديدة من أهالي الأسرى تزور أبناءها في سجن نفحة

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 09:30 - 11 فبراير 2013
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غادرت فجر اليوم الاثنين، دفعة جديدة من أهالي الأسرى في قطاع غزة لزيارة، أبناءهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت أروى مهنا، المسئولة الإعلامية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة: " أن 56 فلسطينياً من أهالي الأسرى توجهوا في الدفعة الجديدة، لزيارة 39 معتقلاً من داخل سجن نفحة الصحراوي".

جدير بالذكر، أن أهالي الأسرى مازالوا يشتكون من ضيق وقت الزيارة، والإجراءات التي تتبعها سلطات الاحتلال قبل وأثناء الزيارة، فضلاً عن منع الأطفال والأخوات من زيارة ذويهم، واقتصارها على الزوجة والأم والأب مما يحرم الكثير من الأسرى من الزيارة.

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