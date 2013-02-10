وسط حراسة مشددة..مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

استأنفت الجماعات اليهودية المتطرفة، اليوم الأحد، اقتحاماتها للمسجد الاقصى المبارك من جهة باب بالمغاربة بحراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.

وأفاد أحد حراس المسجد لمراسلنا، بأن عمليات الاقتحام بدأت منذ ساعات الصباح عبر مجموعات مصغرة ومتتالية وما زالت حتى الآن، لافتاً إلى تركيز جولات المستوطنين في الساحة بين مسجد قبة الصخرة والجامع القبلي وسطح المصلى المرواني ومنطقة "الحُرش" القريبة من باب الأسباط، في حين أكد شهود عيان محاولة بعض المتطرفين أداء طقوس تلمودية في باحات الأقصى.

في الوقت نفسه، تنتشر أعداد من طلاب وطالبات حلقات العلم في معظم ساحات المسجد المبارك وسط مراقبة مشددة من شرطة الاحتلال تصل حدّ استفزاز الطلبة، بالإضافة الى ذلك تتواجد أعداد من طلبة مدارس القدس القديمة في المسجد الاقصى وعدد من المصلين.