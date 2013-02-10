اليوم.. الشعب الإيراني يحيي ذكرى الثورة الإسلامية

أصدرت اللجنة التنسيقية للإعلام الإسلامي بيانا دعت فيه جموع الشعب الإيراني للمشاركة في المسيرات المليونية التي ستقام اليوم الأحد بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية تحت شعار" ملحمة الوحدة والمشاركة الوطنية ".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن البيان تضمن دعوة جموع المواطنين للمشاركة بتجديد البيعة مع مبادئ الثورة الإسلامية والشهداء وتلبية لدعوة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله لإبراز العزة والكرامة والاقتدار والعزيمة الوطنية ولإيصال رسالة رادعة إلى أعداء الشعب الإيراني من قوى الاستكبار العالمي.



وتابع البيان أن الشعب الإيراني وللسنة الـ34 من انتصار الثورة الإسلامية يمضي قدما في مواجهة المؤامرات السلطوية بحكمة وبصيرة وسيعيد الكرة من جديد من خلال رفع شعار "الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية".



واختتم البيان بحث جميع فئات الشعب الإيراني على الوحدة والمشاركة في المسيرات الجماهيرية التي ستقام في أنحاء البلاد كافة بدءا من الساعة الـ9 من صباح الغد .