تصدير زهور وتوت وتوابل خضراء إلى أوروبا عبر « كرم أبو سالم »

من المقرر، أن تفتح سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد فتح معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة جزئياً لتصدير 2 شاحنة محملة بالزهور والتوت الأرضي و التوابل الخضراء الى دول أوروبا.

وأكد المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع لقطاع غزة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاحتلال قرر السماح بإدخال 270 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات والمساعدات من ضمنهم 20 شاحنة محملة بالحصمة للقطاع التجاري الخاص.

وأشار فتوح إلى أن كميات من الإسمنت وحديد البناء و الحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية ستدخل اليوم اضافة إلي ضخ كميات محدودة من غاز الطهي.