قوات الاحتلال تقتحم قسم الاشبال بسجن مجدو و تنكل بهم

اقتحمت قوات معززة تابعة لادارة السجون، قبل قليل، عدة اقسام في سجن مجدو، وشرعت بالتنكيل بالاسرى وخاصة الاشبال.



وافاد رئيس نادي الاسير قدورة فارس بأن قوة كبيرة من وحدات القمع في السجن اقتحمت قسم الأشبال، الأمر الذي أثار غضب الأسرى وردوا بالطرق على الأبواب والتكبير بعد أن حولت إدارة السجن 6 أقسام إلى زنازين.



وذكر، أن إدارة السجن سحبت أجهزة التلفاز وكذلك الأجهزة الكهربائية وإغلاق نوافذ الأبواب، ما ادى لحالة من التوتر التي تشهدها كافة الاقسام.