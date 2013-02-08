حالة الطقس: جو صاف وارتفاع على درجات الحرارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم الجمعة صافياً إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون يوم غد السبت صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأحد غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى ان الجو يكون يوم الإثنين المقبل غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسوط زخات خفيفة من الأمطار على بعض المناطق وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم الثلاثاء غائماً جزئياً إلى غائم، و يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة من الأمطار على بعض المناطق وتكون الرياح شماليه غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.