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بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة.. اتحاد المعلمين بالضفة يعلق الاضراب

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 19:09 - 05 فبراير 2013
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علق الاتحاد العام للمعلمين الاضراب الذي كان مقررا غدا وبعد غد بعد التوصل الى اتفاق مع الحكومة وعليه تنتظم الدراسة كالمعتاد في المدارس .

وقال بسام نعيم الناطق الاعلامي للاتحاد المعلمين انه تم عقد اجتماع مكثف مع السيد موسي ابو زيد وئيس اللجنه الفنية للحوار مع الاتحاد وانه تم الاتفاق على عده نقاط اهمها مهنية التعليم وفتح الدرجات والغاء اول مربوط الدرجه وعليه يعلن اتحاد المعلمين عن تعليق الاضرابات التى كان اعلن عنها اليوم وجميع الفعاليات الاخري لمده اسبوع على ان يم حوار مكثف للوصول الى اتفاق شامل ومفصل بالتالي يكون يوم غد الاربعاء دوام رسمي في جميع مدارس الضفه.

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