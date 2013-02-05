تحذيرات وتهديدات متبادلة بين حزب الله و« إسرائيل »

ردت مصادر أمنية صهيونية على التحذيرات، التي أطلقها مسؤولون في لبنان وإيران، في اعقاب القصف الإسرائيلي في سورية والتحليق المتواصل للطائرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، بتهديد الدولة اللبنانية بدفع ثمن باهظ في حال وقعت مواجهات بين لبنان واسرائيل مشددة ان الجيش الإسرائيلي مستعد لاي سيناريو محتمل.

ونقلت إذاعة الاحتلال عن هذه المصادر قولها " ان حزب الله الذي يخدم المصلحة الإيرانية، يحاول جر "إسرائيل" إلى مواجهة .

وفي سياق حملة التحريض على حزب الله ادعت هذه المصادر ان الحزب سيستخدم السكان المدنيين دروعاً بشرية لعناصره، خلال اية مواجهة، واضافت " لا يمكن لمنظمة حزب الله أن تخفي محاولاتها للتسلح ونقل وسائل قتالية إلى الأراضي اللبنانية عن العيون "الإسرائيلية" التي تتابع خطوات هذه المنظمة وراعيها الإيراني عن كثب".

ويأتي حديث هذه المصادر الصهيونية في وقت كرر مسؤولون اسرائيليون تهديداتهم بان أي محاولة من جانب حزب الله لنقل أسلحة تعتبر خرقاً للتوازن العسكري، وتشكل خطاً احمر لا يمكن "لإسرائيل" أن تمر عليه مر الكرام.

واعتبر الإسرائيليون التصريحات التي اطلقها مسؤولون لبنانيون، صباح امس، بان غارة جوية اسرائيلية قصفت في منطقة صور، انما تدل على حال التوتر والترقب التي تسود لبنان، في أعقاب القصف الأخير في سورية.

وأضاف مسؤولون في هذا الجانب ان كون الهدف الذي تعرض للهجوم قافلة أسلحة إستراتيجية كانت في طريقها إلى منظمة حزب الله، يجعل العديد من اللبنانيين يخشون من امتداد الأزمة الامنية في سورية إلى لبنان ووقوع تصعيد قد يؤدي بدوره إلى نشوب مواجهة عسكرية أخرى مع إسرائيل