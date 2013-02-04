يادلين: سقوط سورية يصب في مصلحتنا الاستراتيجية

قال الرئيس السابق لهيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، عاموس يادلين، اليوم الاثنين بأن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سورية، سوف يصب في مصلحة اسرائيل من الناحية الاستراتيجية.

وقال يادلين: إن هذا السقوط يعني خروج سورية من محور التشدد الإقليمي، وانشغالها بقضاياها الداخلية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف يادلين خلال عرض التقييم الاستراتيجيي السنوي لمعهد الدراسات الأمنية الوطنية لـ 2012-2013 الذي يرأسه، أن التهديدات بضرب البرنامج النووي الإيراني، وإرسال موجات من الصدمات في العالم إجراء "غير مفيد".

وشدد على أن إيران المسلحة نوويا، أكثر خطورة من شن هجوم عليها، داعيا إسرائيل إلى أن "تعود إلى المجتمع الدولي" وتنسق موقفها بشكل أفضل مع البيت الأبيض بشأن إيران.

وحول الفلسطينيين، قال يادلين إنه يتعين على إسرائيل أن تنسق موقفها مع واشنطن بشأن القضية الفلسطينية، وان الوقت قد حان لكي تطرح مبادرة دبلوماسية جديدة.

يشار إلى أن إسرائيل تعتبر إيران المسلحة نوويا خطرا على وجودها، بسبب تصريحات المسؤولين الإيرانيين بـ"محو" إسرائيل من الخريطة.

غير أن إيران تنفي سعيها لتصنيع أسلحة نووية، مهددة برد ساحق على أي هجوم من جانب إسرائيل.