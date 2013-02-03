الدوري الاسباني ..فالنسيا VS برشلونة (1-1)

تتجه الانظار الى ملعب ” الميستايا ” عندما ينزل متصدر الترتيب نادي برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نادي فالنسيا ضمن قمة الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم . .

يدخل البلوغرانا اللقاء بعد التعادل الايجابي امام غريمه الازّلي ريال مدريد بهدف لكل فريق في ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك ، ومن فوز قاسي على اوساسونا بخمسة اهداف مقابل هدف كان لميسي النصيب الاكبر بتسجيله اربعة اهداف (سوبر هاتريك ) ويملك النادي الكتالوني 58 نقطة.

وفي الجهة المقابلة يدخل الخفافيش اللقاء لتقديم مستوى يليق بسمعة الفريق رغم صعوبة الموقف ويأتي من فوز ثمين خارج ميدانه امام نادي ديبورتيفو لاكارونيا في الجولة الماضية بثلاثة اهداف مقابل هدفين ويحتل اصحاب الارض المركز السابع ويملك 33 نقطة.

يذكر ان اللقاء الاول في (الكامب نو) انتهي لمصلحة برشلونة بهدف وحيد .