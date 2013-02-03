اردوغان: لن يغفر التاريخ لــ « اسرائيل » عدوانها على سوريا

عقب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، قائلا على أن "الهجوم الإسرائيلي على سوريا بعد انتهاك الأجواء اللبنانية والسورية يتناقض تماما مع القوانين الدولية".

وقال: "إنه من الممكن أن يحصل أي شيء في المنطقة، ومن الممكن أن تفعل إسرائيل كل شيء، لأن الدول التي تقف بجانبها تتعامل معها مثل تعامل الولد المدلل، وسوف لا يغفر التاريخ لإسرائيل".

وأكد أردوغان، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمطار إسطنبول قبل توجهه إلى براغ في مستهل جولة له سط أوروبا، على أن تركيا كانت الوسيط بين إسرائيل وسوريا ولكنها فجأة شنت هجوما على غزة وقتلت العديد من الأبرياء قبل يوم من اتفاقنا معهم، إضافة إلى قتلهم تسعة من أبنائنا في المياه الإقليمية.

وأضاف: "هذا هو الموقف الإسرائيلي لأنها نشأت مثل الولد المدلل، وندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على سوريا، بحجة نقل أسلحة إلى لبنان وهو فعل لا يتناسب مع الأعراف الدولية" .