التواصل الجماهيري للجهاد تنظم لقاءاً جماهيرياً في ديوان عائلة حرارة

نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة لحركة الجهاد الإسلامي، لقاءاً جماهيرياً في ديوان عائلة حرارة بمدينة غزة.

وقد ضم الوفد عدد كبير من كوادر وأعضاء اللجنة على رأسهم الشيخ تحسين الوادية "أبو وسيم" مسئول اللجنة العامة، بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد العائلة والمواطنين في المنطقة.

ورحب المختار أبو يوسف حرارة بالوفد الزائر، مثمناً دور حركة الجهاد الإسلامي ولجنة التواصل التابعة لها، في زيارة العوائل الفلسطينية تحقيقاً للمصالحة المجتمعية ورأب الصدع بين العوائل المختلفة امتثالاً لأوامر الله تعالى في الإصلاح بين الناس.

من جهته أكد الشيخ شعبان أبو غنيمة، على أن حركة الجهاد الإسلامي تدعم كل السبل التي تؤدي إلى انجاز المصالحة الفلسطينية وخاصةً المجتمعية لما لها من أثر كبير في إنهاء الخلافات بين الأشقاء الفلسطينيين، مشيداً بجهود كافة العوائل في قطاع غزة بالتوصل لحلول جذرية للقضاء على جميع أنواع الخلافات السياسية بين أفراد العوائل المختلفة.

فيما قال الشيخ أبو وسيم الوادية أن الزيارات تأتي في إطار دعم المصالحة المجتمعية بين الناس, ورفع المعنويات بين العوائل الغزية بعد العدوان الصهيوني, شاكرا عائلة حرارة على حسن الاستقبال ودورها في حل الخلافات وان الزيارات ستستمر حتى تشمل كل العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

























