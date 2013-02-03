« إسرائيل » تدرس إنشاء منطقة عازلة بعمق 16 كم داخل الأراضي السورية

كشفت صحيفة "صاندي تايمز" البريطانية ان "إسرائيل" تدرس إمكانية إنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي السورية لحماية نفسها من في ظل تدهور الأوضاع الداخلية في سوريا .

صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نفلت، اليوم الأحد، عن صاندي تايمز أن الخطة الإسرائيلية تقضي بإقامة منطقة عازلة بعمق 16 كم داخل الأراضي السورية وذلك بحسب الاقتراح الذي تقدم به مسؤولون عسكريون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وستكون على غرار المنطقة الأمنية التي انشئت في جنوب لبنان.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر عسكري قوله ان انشاء المنطقة الامنية سيتم بالتعاون مع القرى المحلية في الجانب السوري.

وحذر مصدر عسكري من انه اذا لم تقم هذه المنطقة العازلة فان إسرائيل قد تتعرض لإطلاق صواريخ وقذائف هاون بشكل اعتيادي.