آيفون الأكثر مبيعاً في الربع الرابع من 2012

أصدرت شركة Strategy Analytics للأبحاث تقريراً تحدثت فيه عن احتلال شركة آبل المرتبة الأولى من حيث عدد شحنات الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة الأمريكية وللمرة الأولى في تاريخها، وذلك في فترة الربع الرابع من عام 2012.

وذكر التقرير أن الشركة شحنت 17.7 مليون جهاز آيفون في الربع الرابع فقط، متفوقةً على سامسونج التي شحنت 16.8 مليون جهاز، وجاءت شركة “إل جي” في المرتبة الثالثة حيث شحنت 4.7 مليون جهاز فقط.

وكانت سامسونج قد احتلت المرتبة الأولى من حيث المبيعات في الولايات المتحدة منذ عام 2008، قبل أن تأتي آبل وتحتل المرتبة الأولى.

وقالت الشركة إن حصة آبل للربع الرابع بلغت 34%، بعدما كانت حصتها 25% في نفس الربع من العام الماضي، وأضافت أن الحملة الدعائية المكثفة التي قامت بها آبل للآيفون 5، هي التي ساعدت الشركة على تحقيق هذه الأرقام.

الجدير بالذكر أن شركة آبل كانت قد خسرت مؤخراً لقبها كأكبر شركة قيمةً في العالم لصالح شركة النفط الأمريكية "إكسون موبيل كورب" .