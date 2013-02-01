وزير الاتصالات في حكومة غزة يتعرض لعملية « نصب واحتيال »

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة غزة أسامة العيساوي، أنه تعرض لعملية نصب من قبل شخص كان تعاطف مع حالته الإنسانية.

وأوضح العيساوي في تغريدة له عبر صفحته على موقع (فيس بوك)، "تعرضت لحالة نصب من قبل شخص تعاطفت مع حالته الإنسانية في بادىء الامر ، حيث بدأ بعد ذلك ينتحل أسماء أخرى ويراسلني على هاتفي الجوال بصفته طالبة جامعية تحتاج الى من يساعدها لدفع رسوم بعض الساعات الجامعية للحصول على الشهادة".

وقال "حاول هذا الشخص مرارا وتكرارا عبر اختلاق القصص ولكنني تأكدت من نصبه فالكذاب والنصاب لا بد أن يقع، استفدت كثيراً من هذا الأمر وادعو الله أن لا يقع آخرون ضحية لهذا النصاب". وفق تعبيره.

وقام العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنسخ صورة عن تغريدة الوزير ونشرها على صفحاتهم المختلفة وسط ردود فعل متباينة.