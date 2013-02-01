حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم الجمعة غائما جزئيا إلى غائم، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة ما بين الحين والآخر على كافة المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر عالي ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون يوم غد السبت غائما جزئيا وباردا نسبيا، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وذكرت الدائرة أن الجو يكون بعد غد الأحد غائما جزئيا وباردا نسبيا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج، في حين يكون يوم الاثنين المقبل غائماً جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات، وشدة سرعة الرياح.