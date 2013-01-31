الرابطة الإسلامية تختتم سلسلة ورش عمل حول الأنشطة اللامنهجية

اختتمت الرابطة الإسلامية عدة ورش تدريبية لطلاب المدارس حول أهمية " الأنشطة اللامنهجية"، استكمالاً لدورها في دعم وتطوير الطاقات الشبابية وتنمية مهاراتهم العلمية والشخصية.

ويأتي هذا ضمن سلسلة من النشاطات والدورات التي تعقدها الرابطة لتنمية قدرات الطلاب .

وقد ألقى المحاضرة أ. مصطفي دياب مسئول ملف الفعاليات في الرابطة، الذي بدوره قدم شرحاً مفصلاً حول أهمية "الأنشطة اللامنهجية" في اكتشاف مواهب وقدرات الطلاب، وصقلها وتطويرها ، وتوجيهها الوجهة السليمة المفيدة.

وأوضح أن "النشاط اللامنهجي" يتيح الطالب فرصة كبيرة لاكتساب صفات تميزه عن غيره " كالقوة والشجاعة والصبر والتضحية من أجل الإسلام وزملائه الطلاب، مبينا أن الإسلام العظيم حث على ممارسة "الأنشطة اللامنهجية" التي تساعد في بناء الجسم وتنمية العقل ورفع معنويات الطلاب وإثارة الحماسة في نفوسهم .

وأشار دياب إلي أن الشهيد فتحي الشقاقي دعا لضرورة بناء الجيل الطلابي بناء سليم ليتمكن من قيادة المرحلة ومواجهة التحديات الفكرية والثقافية، مشدداً على ضرورة عقد العديد من ورش العمل في كافة المجالات لتطوير وتنمية الطلاب والارتقاء بالعمل الطلابي داخل المؤسسات التعليمية في كافة مراحلها.

وشدد منسق ملف الفعاليات على دور النشاط الطلابي اللامنهجي في تنمية قدرات الطلاب الفكرية والتربوية والوطنية، معززاً أقواله بأفعال الصحابة الكرام عندما عقد الرسول محمد صلي الله عليه وسلم أول راية في الإسلام "لحمزة بن عبد المطلب" في غزوة "ودان" .

وثمن دياب عالياً المشاركين في الورشة على حسن الانتظام والتفاعل الإيجابي مع المدرب، واعداً بتقديم المزيد من الدورات والورش التدريبية لطلاب المدارس من كافة المستويات .