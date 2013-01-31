شهيدان فلسطينيان في مخيمات اللاجئين بسوريا

استشهد فلسطينيان، جراء استمرار الهجمات على المخيمات والأحياء الفلسطينية بسوريا، في حين أصيب عدد آخر بجروح، جراء عمليات القصف والقنص.

وقالت مصادر إعلامية، ـن الفلسطيني أحمد الطفوري، استشهد أمس، جراء إصابته بعدة طلقات نارية، اطلقها مسلحون في قرية اليادودة بدرعا، في حين استشهد الفلسطيني، محمد حسين، برصاص قناص في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وكان ما لا يقل عن (14) فلسطينياً اصيبوا في مخيمي اليرموك وخان دنون بدمشق، جراء عمليات قصف وإطلاق نار، من قبل قناصة، استهدفوا مناطق مختلفة بالمخيمين طيلة اليوم، في حين أصيب 7 من أفراد جيش التحرير الفلسطيني، جراء استهداف مبنى رئاسة هيئة الأركان في دمشق، بقذائف الهاون.