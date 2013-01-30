لبيد يوصي الرئيس الإسرائيلي رسميا بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة

التقى رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد مساء اليوم الأربعاء الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس وذلك في إطار المشاورات الحزبية التي شرع بها بيرس لاستجلاء رأي الكتل البرلمانية حول شخصية رئيس الوزراء القادم.

وقال موقع "واللا العبري" الالكتروني أن لبيد أوصى بيرس بتكليف نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة القادمة وبهذا يكون لبيد قطع الطريق على أي حديث عن كتلة مانعه يشكلها مع أحزاب اليسار والوسط.

وقال لبيد مخاطبا شمعون بيرس "في برنامجنا السياسي كتب بشكل واضح بان رئيس الحزب الأكبر هو من سيشكل الحكومة لذلك لا داعي للأعيب والمناورات، فنحن نوصي بتكليف نتنياهو".