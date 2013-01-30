آلية التسجيل لمشروع تشغيل 5 آلاف خريج بغزة

أوضح نبيل المبحوح مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل بحكومة غزة اليوم, اللبس بشأن الانباء التي تناقلتها عدد من وسائل الإعلام عن موعد التسجيل لمشروع التشغيل المؤقت والذي سيستهدف 5 الاف خريج .

وأوضح ان المشروع ليس بحاجة الي تسجيل إنما سيتم تشغيل الخريجين ممن تقدموا لمسابقات في ديوان الموظفين , وبعض الاسماء ضمن المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل في السابق , وهم بحاجة فقط لتجديد طلبهم.

وبين المبحوح في تصريحات لإذاعة القدس, ان مشروع التشغيل مستمر منذ سنوات , ومشروع تشغيل الخريجين والذي أعلنت عنه حكومة غزة بالأمس , استكمال لدعم برنامج الحكومة, مشيراً الى ان الإعلان عن الأسماء المستفيدة من المشروع ستكون في القريب العاجل .

وكان وزير الاقتصاد الوطني بحكومة غزة د. علاء الدين الرفاتي قد اعلن بالامس أن مشروع تشغيل خريجي الجامعات التي أعلنت عنه الحكومة الفلسطينية , أمس الثلاثاء ؛ يهدف إلى مساعدة الشباب على الصمود في وجه الحصار الإسرائيلي، والاستفادة من إمكانياتهم في خدمة وطنهم وشعبهم".

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت، مساء أمس ، عن مشروع تشغيل 5 آلاف خريج وخريجة من سكان قطاع غزة على بند التشغيل المؤقت "البطالة" لمدة عامٍ كامل.

وأوضح الرفاتي في تصريح له أمس أن آلية التسجيل ستكون من خلال مكاتب وزارة العمل ابتداءً من غدٍ الأربعاء، مشيرًا إلى أن استيعاب جزء من الخريجين للعمل سيكون في قطاعات الحكومة، والجزء الآخر في القطاع الخاص، على أن تدفع الحكومة 50% من قيمة الراتب.

وأكد أن جميع الخريجين والخريجات سيكون لهم نصيب من هذا المشروع، مشددًا على ضمان عمل الخريج في مجال تخصصه الجامعي، كي يكتسب المزيد من الخبرة.

وتأمل وزير الاقتصاد الوطني زيادة العدد في الأعوام المقبلة كي يستفيد أكبر عدد من الخريجين من المشروع التي تبلغ قيمته ملايين الدولارات.

ويعاني سكان قطاع غزة من أزمة حادة في شح فرص العمل في مختلف القطاعات، بفعل الكثافة السكانية المتنامية، وصغر مساحة القطاع بالتزامن مع الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.