اعتقال شاب من رام الله بزعم طعن مستوطن على حاجز زعترة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا مجهول الهوية من سكان مدينة رام الله (23 عاماً)، بزعم طعنه لأحد المستوطنين على حاجز زعترة جنوب نابلس.
وبحسب مصادر الشرطة الإسرائيلية، تم اعتقال شاب فلسطيني من سكان مدينة رام الله يشتبه بضلوعه في عملية طعن مستوطن (17 عاماً)، وادّعت الشرطة بأنه تم العثور بحوزته على 'سكينتين'.
وأفادت الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري، بأن المستوطن طُعن في بطنه، وأصيب بجروح متوسطة، حيث نُقل إلى مستشفى 'بيلنسون' في مدينة 'بتاح تكفا'.
وقال شهود عيان، إن عددا كبيرا من المستوطنين تجمعوا قرب حاجز زعترة المقام على طريق رئيس يربط مدينتي نابلس برام الله، وشرعوا باعمال عربدة ومهاجمة المركبات.
واشار الشهود الى ان قوات الاحتلال اغلقت المنطقة، وشرعت بتفتيش المركبات، فيما تواجدت سيارات اسعاف وشرطة اسرائيلية في محيط الموقع.