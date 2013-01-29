اعتقال شاب من رام الله بزعم طعن مستوطن على حاجز زعترة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا مجهول الهوية من سكان مدينة رام الله (23 عاماً)، بزعم طعنه لأحد المستوطنين على حاجز زعترة جنوب نابلس.

وبحسب مصادر الشرطة الإسرائيلية، تم اعتقال شاب فلسطيني من سكان مدينة رام الله يشتبه بضلوعه في عملية طعن مستوطن (17 عاماً)، وادّعت الشرطة بأنه تم العثور بحوزته على 'سكينتين'.

وأفادت الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري، بأن المستوطن طُعن في بطنه، وأصيب بجروح متوسطة، حيث نُقل إلى مستشفى 'بيلنسون' في مدينة 'بتاح تكفا'.

وقال مراسلنا إن جنود الاحتلال أغلقوا حاجز زعترة، بينما قام مستوطنون برشق السيارات الفلسطينية بالحجارة، وان حالة من التوتر تشهده المنطقة.