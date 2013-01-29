الجنود الاسرائيليون ينتحرون...بسبب أزمات نفسية

اشارت معطيات للجيش الاسرائيلي، ان 14 جندياً انتحروا السنة الماضية. وعلى رغم انخفاض العدد عن العام 2011، الا ان الموضوع ما زال يقلق المسؤولين وكذلك عائلات الجنود، اذ تبين ان" 67 في المئة ممن وضعوا حدا لحياتهم لم يلفتوا انتباه احد، في الجيش او العائلة، انهم يعانون ازمة نفسية.



وبحسب الجيش فان الانتحار بين الجنود بات السبب الاساس والاول في حالات الوفاة اذ وصل عدد المنتحرين خلال السنوات العشر الاخيرة الى 278 جنديا، وكان العدد الاكبر عام 2010 حيث وصل عدد المنتحرين الى 28 جنديا.



وتاتي حوادث الطرق بعد الانتحار في تدريج اسباب الموت بين الجيش حيث قتل ثمانية جنود في حوادث طرق وثلاثة قتلوا خلال التدريبات العسكرية بعد اطلاق النار عليهم بالخطأ.