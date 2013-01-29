بداية نابلس تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة على مدانين بالقتل

أصدرت اليوم الثلاثاء محكمة بداية نابلس حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما على المتهمين (س. م) و(م. م) وكلاهما من كفر قليل بمحافظة نابلس عن تهمة القتل القصد بالاشتراك، على أن تحسب منهما مدة التوقيف.

وورد في بيان صدر عن البداية، أن المحكمة رأت أن قبض أهل المجني عليه مبلغ 44000 دينار أردني بدل 'عطوة' لا يشكل صلحا تاما مسقطا للحق الشخصي، وبالتالي قررت المحكمة عدم الأخذ بهذه الواقعة كسبب تخفيفي.

ووفق البيان، تتلخص وقائع القضية أنه حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرا في منطقة الضاحية العليا بنابلس أقدم المتهمان المذكوران على إطلاق النار باتجاه المشتكين والمغدور، ما أدى إلى إصابة المغدور بعيار ناري في منطقة الحوض أدت إلى تمزق الشريان الوركي الأيسر ونزف حتى الوفاة، كما تمت إصابة المشتكي بطلق ناري في الفخذ الأيسر.