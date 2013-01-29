إدارة سجن 'مجدو' تحتجز أسرى مرضى أحدهم يعاني من السرطان

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، إن إدارة سجن 'مجدو' تحتجز عددا من الأسرى المرضى وهم بحاجة ماسة للعلاج العاجل في ظل تقاعس إدارة السجون عن تقديم الخدمات والعلاج اللازم لهم، وتوفير الأغطية والملابس الشتوية عند احتجاز أسرى جدد.

وأوضح محامي نادي الأسير الذي زار بعض الأسرى في سجن 'مجدو' أن إدارة السجن مستمرة في احتجاز الأسير حسن عبد الحليم ترابي، رغم معاناته من مرض سرطان الدم، والأسير أحمد فواز سالمية من نابلس الذي يعاني من إصابة بقدمه اليسرى ولديه بلاتين في الفخذ وإصابات في الأمعاء والكبد والحوض.

وأشار المحامي إلى وجود حالات مرضية كثيرة في سجن 'مجدو' كما هو حال الأسير حمزة قعقور من جنين الذي يحتاج لعملية جراحية في شهر نيسان المقبل، والأسير أحمد خلوف من برقين الذي يعاني من جرثومة في العظم، مبينا أن طبيب السجن أبلغ الأسير بأنه سيتم بتر قدمه، كما أن الأسير محمد نصري أبو الرب من قباطية يعاني من جرثومة في الأمعاء وبحاجة إلى علاج وفحوص طبية.

وطالب نادي الأسير الصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه الوضع الطبي للأسرى، وبالضغط على إدارة السجون لتقديم العلاج اللازم، وبما يتناسب مع الحالة الصحية للأسرى.