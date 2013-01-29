التواصل الجماهيري للجهاد تنظم لقاءاً جماهيرياً في ديوان عائلة مريش

نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة لحركة الجهاد الإسلامي، لقاءاً جماهيرياً في ديوان عائلة مريش بمدينة غزة.

وقد ضم الوفد عدد كبير من كوادر وأعضاء اللجنة على رأسهم رئيس اللجنة الشيخ تحسين الوادية "أبو وسيم"، بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد العائلة والمواطنين في المنطقة.

ورحب المختار أبو غالب مريش خلال كلمة له بالوفد الزائر، مثمناً دور حركة الجهاد الإسلامي ولجنة التواصل التابعة لها، في زيارة العوائل الفلسطينية تحقيقاً للمصالحة المجتمعية ورأب الصدع بين العوائل المختلفة امتثالاً لأوامر الله تعالى في الإصلاح بين الناس.

وأكد الشيخ شعبان أبو غنيمة، على أن حركة الجهاد الإسلامي تدعم كل السبل التي تؤدي إلى انجاز المصالحة الفلسطينية وخاصةً المجتمعية لما لها من أثر كبير في إنهاء الخلافات بين الأشقاء الفلسطينيين، مشيداً بجهود كافة العوائل في قطاع غزة بالتوصل لحلول جذرية للقضاء على جميع أنواع الخلافات السياسية بين أفراد العوائل المختلفة.

من جهته قال الشيخ أبو وسيم الوادية أن الزيارات تأتي في إطار دعم المصالحة المجتمعية بين الناس, ورفع المعنويات بين العوائل الغزية بعد العدوان الصهيوني, شاكرا عائلة مريش على حسن الاستقبال ودورها في حل الخلافات وان الزيارات ستستمر حتى تشمل كل العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

في حين رحب رجل الإصلاح أبو محمود حلس , بالوفد الزائر وبالمخاتير الحاضرة شاكراً لجنة الإصلاح لدورها المميز في سرعة حل الإشكاليات التي تنشأ بين المواطنين وإنهائها في مهدها , شاكرا لهم هذه الزيارة.