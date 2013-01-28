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مصر: 13 شرطيا مصابا بإطلاق نار في محيط التحرير

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 19:14 - 28 يناير 2013
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية مساء اليوم الاثنين أن الاشتباكات الجارية بمحيط ميدان التحرير وسط القاهرة بين عناصرها ومحتجين أسفرت عن إصابة 13 من رجال الشرطة بطلقات نارية.

وذكرت الوزارة في بيان لها حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، أن "المواجهات التي تشهدها منطقة كورنيش النيل وجسر قصر النيل بمحيط ميدان التحرير مع عدد من مثيري الشغب الذين يستهدفون الاعتداء على المنشآت السياحية والعامة أسفرت عن  إصابة عدد 4 ضباط و2 أفراد تابعين للشرطة و7 مجندين من قوات الأمن المركزي بطلقات نارية في أماكن متفرقة من الجسم بعضها إصابات خطيرة" .

ولفت البيان إلى أن "رجال الشرطة حريصون على تأمين كافة المسيرات والمظاهرات السلمية"، معتبرا أن الشرطة "تقوم بدورها في مواجهة عناصر مثيري الشغب والعمل على ضبطهم".

ولم يتطرق بيان وزارة الداخلية المصرية للأنباء التي ترددت عن قيام بعض المتظاهرين باحتجاز ضابط شرطة عقب السيطرة على إحدى مدرعات قوات مكافحة الشغب قبل قيادتها لميدان التحرير وإحراقها هناك.

وتتواصل الاحتجاجات والاشتباكات بين محتجين معارضين وقوات الأمن ، لليوم الخامس على التوالي، في ميدان التحرير ومحيطه منذ مساء الخميس الماضي عشية الذكرى الثانية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 .

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