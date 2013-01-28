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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مصادر : فقدان عاملين وإصابة 4 بانهيار نفق جنوب رفح

  • رفح - فلسطين اليوم
  • 16:40 - 28 يناير 2013
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أكد مراسلنا في مدينة رفح ان اثنين من العاملين في الانفاق فقدوا بينما اصيب اربعة اخرين في انهيار نفق في منطقة حي السلام جنوب مدينة رفح

واكد مراسلنا أن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني تبذل جهودا للعثور على اثنين من العمال المفقودين بعد ان انهار نفق يربط الاراضي المصرية برفح المصرية .

وكان شاب فلسطيني مصرعه يوم امس  اثر إنهيار نفق في حي السلام القريب من الحدود المصرية، إضافة إلى إصابة مواطن آخر بجروح متوسطة، كما لقي ثلاثة مواطنين مصرعهم في انفاق غزة قبل نحو اسبوعين جراء انهيارات اسفرت عن اصابة عدد اخر من العاملين في الانفاق.

يذكر أن أكثر من 230 مواطناً لقوا حتفهم جراء عملهم في الأنفاق المنتشرة أسفل الشريط الحدودي بين القطاع ومصر، والتي تستخدم لتهريب البضائع والمواد الغذائية، عقب فرض إسرائيل للحصار العسكري على غزة، منذ عام2007، وفقاً لمراكز ومؤسسات حقوق الإنسان الناشطة في القطاع.

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