لجنة المصالحة المجتمعية تدعو للإسراع بتشكيل حكومة الوحدة

أكد نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وأمين سر اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية، بأن اللجنة أكدت خلال اجتماعها اليوم بغزة على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي جرى إقرارها خلال حوارات القاهرة، باعتبار ذلك الحجر الأساس الذي سيمكن لجنة المصالحة المجتمعية من القيام بمهامها الميدانية على أكمل وجه.

وأشار غنيم أن أساس المصالحة هو سياسي يترتب عليه كل ما هو اجتماعي، وان غياب حكومة الوحدة يعني غياب جهة إنفاذ القانون، وكذلك الجهة التي ستتمكن من توفير الأموال اللازمة لعمل اللجنة وللتعويضات التي تستوجبها عمليات المصالحات الاجتماعية سواء كان ذلك على مستوى الأضرار الجسدية أو المادية.

وعن أجواء الاجتماع، قال غنيم :" كانت أجواء الاجتماع ايجابية جدا، وقد عكست حالة من التفاؤل بقرب إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة"، حيث دعا الجميع إلى وقف أي مظاهر تعكر أجواء التفاؤل التي سادت في الآونة الأخيرة، والى أهمية التصدي لكل من يحاول تعطيل المساعي من اجل استعادة الوحدة، كما طالبوا كافة الأطراف وبخاصة حركتي فتح وحماس لتعزيز إرادة الانتصار على الوضع السلبي القائم، وعدم الخضوع لأي تأثيرات سلبية تتعارض والمصالحة العليا لشعبنا.

وأكد غنيم أن اللجنة كلفت عددا من أعضائها للتواصل مع لجنة الحريات العامة للمساعدة في علاج قضية الاعتقالات الأخيرة.

وأشار غنيم أن اللجنة قد أشادت بصمود وبسالة أبناء شعبنا الفلسطيني في تصديهم لسياسة الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية، والى انتصار مقاومته الباسلة، وهبته البطولة في كافة أنحاء تواجده، وكذلك إلى الانتصار الدبلوماسي الذي تحقق بالاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في هيئة الأمم المتحدة.